В Британии раскрыли план Китая по добыче ископаемых на Луне
The Times: Китай в ближайшие десятилетия может начать добычу ископаемых на Луне
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
По некоторым источникам, Пекин больше всего заинтересован в добыче гелия-3, который считается потенциальным топливом для реакции термоядерного синтеза.
Китай в ближайшие десятилетия может начать добычу полезных ископаемых на Луне. Об этом глава космического командования британских Вооруженных сил Пол Годфри сообщил изданию The Times. По его словам, больше всего Пекин заинтересована в поиске гелия-3.
«Китай представил „Белую книгу“, в которой разбираются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили на Землю лунные образцы и собираются идти все дальше в этом направлении. Добыча ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни», — отметил Годфри.
Он отметил, что Россия и Китай вкладывают немало денег в освоение космоса и создания новых видов космического оружия.
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