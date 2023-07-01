В Британии раскрыли план Китая по добыче ископаемых на Луне

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

The Times: Китай в ближайшие десятилетия может начать добычу ископаемых на Луне

В Британии раскрыли план Китая по добыче ископаемых на Луне

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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По некоторым источникам, Пекин больше всего заинтересован в добыче гелия-3, который считается потенциальным топливом для реакции термоядерного синтеза.

Китай в ближайшие десятилетия может начать добычу полезных ископаемых на Луне. Об этом глава космического командования британских Вооруженных сил Пол Годфри сообщил изданию The Times. По его словам, больше всего Пекин заинтересована в поиске гелия-3.

«Китай представил „Белую книгу“, в которой разбираются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили на Землю лунные образцы и собираются идти все дальше в этом направлении. Добыча ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни», — отметил Годфри.

Он отметил, что Россия и Китай вкладывают немало денег в освоение космоса и создания новых видов космического оружия.

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В Британии раскрыли план Китая по добыче ископаемых на Луне

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