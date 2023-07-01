«Притяжение земное»: Никита Малинин рассказал, как чуть не изменил жене

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Певец Никита Малинин рассказал, что его жене было очень тяжело смотреть на него с Вебер

«Притяжение земное»: Никита Малинин рассказал, как чуть не изменил жене

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость признался, что его жене было очень сложно пережить этот период его карьеры.

Российский певец Никита Малинин признался, что время проекта «Фабрика звезд» у него была возлюбленная, но он все равно флиртовал с Марией Вебер. Об этом он рассказал в недавнем интервью Яне Чуриковой.

По его словам, его привлекла участница группы «Тутси» Вебер.

«Притяжение земное, и все. Не соображаешь. Мозг отключается», — рассказал Малинин.

Тем не менее, его девушка Наталья все вытерпела, хотя наблюдать за флиртом своего жениха с другой было очень тяжело. В 2008 году Никита Малинин женился на ней, также у супругов подрастает сын. Более того, Наталья и Никита вообще знакомы со школы.

Кстати, телеведущая Яна Чурикова всегда заверяла журналистов о том, что все романы на «Фабрике звезд» были настоящими, а не какими-то постановками. Единственное, выпуски монтировались таким образом, чтобы усилить впечатление зрителей от тех самых эмоций, которые были в действительности между участниками.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Александр Бердников отказывается от подарков фанатов.

+14° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:23
На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв
11:13
«Папа дал маме семечко»: в каком возрасте следует говорить с ребенком о зачатии
11:02
Военные РФ зачистили от ВСУ район у Антоновского моста
10:58
IVAN изначально не хотел выступать в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска»
10:45
«На пределе»: экс-советник Пентагона предрек Байдену скорую смерть
10:34
«Притяжение земное»: Никита Малинин рассказал, как чуть не изменил жене

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Телеведущий и музыкант Вадим Эйленкриг: «Татуировки — это джаз»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео