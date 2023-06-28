Александр Бердников отказывается от подарков фанатов: «Я все эти амулеты боюсь»

Певец и солист группы «Корни» Александр Бердников не любит, когда почитатели или благодарные зрители дарят ему подарки. Особенно, если речь идет о внушительных вещах, или символичных, окутанных некой мистической тайной вещах. Получая такой презент, музыкант чувствует себя некомфортно. Мнением исполнитель поделился с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере комедии «Мальдивы подождут».

«Я все эти амулеты боюсь, я их никогда не беру. У нас было очень много всего этого, у меня даже трусы были с моими фотографиями, до сих пор дома лежат… Были какие-то отрицательные вещи, но мы от них пытались избавиться. У Леши (Алексей Кабанов. — Прим. ред.) в основном какие-то там опыты. Он очень любит общение с фанатками, а я так, на расстоянии всегда держусь», — сказал артист.

Группа корни была создана на шоу «Фабрика звезд» 2002 году и стала его победителем. В составе на сегодня остаются Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев. Павел Артемьев и Александр Асташенок покинули коллектив. Бердников признался, что в свое время девушки атаковали его с коллегами со страшной силой. Но такой тип любви ему не подошел.

Музыкант встретил свою избранницу, когда ему было 27 лет. Влюбленность переросла в большое чувство, пара поженилась. Пара воспитывает четверых детей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего певец регулярно спорит с супругой.