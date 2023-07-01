Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании за прямые рейсы в Москву

Санкции введены сроком на десять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 193 физических лиц, большинство из которых — граждане Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Также известно о том, что он ввел санкции против 291 компании из РФ и других государств, в том числе против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее директора Тамаза Гаиашвили. Это случилось после того, как компания возобновила полеты в Россию.

«Поддержать внесенные службой безопасности Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в заявлении Зеленского.

Там также указано, что все ограничения вводятся сроком на десять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и многое другое.

Примечательно, что президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией 15 мая. Кроме того, был снят запрет на прямые перелеты в эту страну для российских авиакомпаний. При этом это решение президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией.

Затем грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на перелеты по маршруту Тбилиси — Москва. Первый рейс состоялся 20 мая.

До этого Зеленский вводил санкции 11 июня в отношении 178 человек сроком на пять лет. Еще до этого — 27 мая, под ограничительные меры попало 51 физическое лицо и 220 юридических лиц, связанных с Россией и Белоруссией. Более того, в апреле Зеленский включил в санкционный список 25 россиян и 322 компании.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Зеленский думает о мерах против стран, помогающих России обойти санкции.