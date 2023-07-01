Невролог развеял мифы о пользе тренировок для мышц спины

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Невролог Алексей Исайкин: тренировка мышц спины не помогает при болях в области лопаток

Невролог развеял мифы о пользе тренировок для мышц спины

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Voronin

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Плавание и ходьба. Вот хороший метод решения всех проблем.

Представитель Первого Московского Государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, невролог Алексей Исайкин настаивает на профилактических мерах, таких как ходьба и плавание, вместо обычных упражнений на мышцы спины. Об этом специалист рассказал изданию Газета.ру.

Несмотря на распространенное мнение, что боль в спине обычно связана с проблемами в мышцах, Исайкин подчеркнул, что дискомфорт часто связан со скелетно-мышечными образованиями, в особенности с малыми суставами позвоночника. Таким образом, неприятные ощущения в области лопаток может быть следствием изменений в суставах, где ребра присоединяются к позвонкам.

Невролог отметил, что определить источник дискомфорта часто бывает сложно, но в большинстве случаев это и не требуется, так как неконкретные боли обычно имеют схожие клинические проявления и лечатся одинаковыми методами.

Врач сообщил, что типичное лечение неконкретной боли в спине обычно включает в себя применение нестероидных противовоспалительных препаратов, массажа и мануальной терапии. Вместо накачивания мышц, лучшей профилактикой является активность, такая как ходьба и плавание. Мышечный корсет не является защитой от боли в спине, зато ходьба и плавание — это самые полезные упражнения для позвоночника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем предупреждают боли в пояснице.

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