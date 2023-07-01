Умерла бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных

Несмотря на все свои достижения в спорте, после завершения карьеры женщина работала уборщицей в магазине продуктов.

Скончалась бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в хоккее на траве Валентина Заздравных, ей было 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Сергея Чеченкова.

«К глубочайшему сожалению, Валентина Михайловна Заздравных ушла из жизни», — заявил Чеченков.

Он также добавил, что Федерация хоккея на траве России уже уведомила Министерство спорта РФ о кончине женщины.

Валентина Заздравных состояла в узбекской команде «Андижанка» и дважды побеждала на чемпионатах СССР — в 1979 и 1980 годах. В следующем, 1981 году, спортсменка стала обладательницей бронзовой награды чемпионата мира в Аргентине.

К слову, почетные третьи места на Олимпийских играх и чемпионате мира — это наивысшие достижения во всей истории советского хоккея на траве среди женщин.

После своих побед, Валентина Заздравных стала играющим тренером, затем несколько лет работала тренером в спортинтернате «Андижанки». В 1995 году вместе с семьей переехала из Узбекистана в Брянскую область. Работала продавщицей в продуктовом магазине, затем уборщицей. До дня своей смерти проживала в Москве.

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