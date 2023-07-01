Умерла бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

На 69-году жизни скончалась бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных

Умерла бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на все свои достижения в спорте, после завершения карьеры женщина работала уборщицей в магазине продуктов.

Скончалась бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года в хоккее на траве Валентина Заздравных, ей было 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Сергея Чеченкова.

«К глубочайшему сожалению, Валентина Михайловна Заздравных ушла из жизни», — заявил Чеченков.

Он также добавил, что Федерация хоккея на траве России уже уведомила Министерство спорта РФ о кончине женщины.

Валентина Заздравных состояла в узбекской команде «Андижанка» и дважды побеждала на чемпионатах СССР — в 1979 и 1980 годах. В следующем, 1981 году, спортсменка стала обладательницей бронзовой награды чемпионата мира в Аргентине.

К слову, почетные третьи места на Олимпийских играх и чемпионате мира — это наивысшие достижения во всей истории советского хоккея на траве среди женщин.

После своих побед, Валентина Заздравных стала играющим тренером, затем несколько лет работала тренером в спортинтернате «Андижанки». В 1995 году вместе с семьей переехала из Узбекистана в Брянскую область. Работала продавщицей в продуктовом магазине, затем уборщицей. До дня своей смерти проживала в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умер президент Российского университета транспорта Борис Левин.

+14° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день
9:55
Россия и Куба возобновили авиасообщение
9:45
Похитил банкира в Таджикистане: что известно о мужчине, устроившем стрельбу в аэропорту Кишинева
9:38
Груды металла: в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом
9:25
Умерла бронзовый призер Олимпийских игр Валентина Заздравных
9:14
«Библейская чума»: в Нью-Йорке испугались нашествия странных насекомых

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Люся Чеботина рассказала, почему ее песни пропали из эфиров радиостанций: «Вы все узнаете»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео