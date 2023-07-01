Маск ограничил количество читаемых постов в Twitter за сутки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Илон Маск ограничил чтение постов в Twitter в рамках борьбы со сбором данных

Маск ограничил количество читаемых постов в Twitter за сутки

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Решение владелец социальной сети объяснил вынужденной мерой.

Владелец Twitter Илон Маск ввел временное ограничение на количество читаемых постов за день в социальной сети. Мера, по его словам, была введена для борьбы со «скрепингом» — автоматизированным сбором массивов данных.

«Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты — 600 постов в сутки, новые неверифицированные аккаунты — 300 постов в сутки», — пояснил Маск.

К слову, Twitter функционирует с 2006 года. С октября 2022 года американская компания была полностью приобретена миллиардером и предпринимателем Илоном Маском. Сразу после этого он провел существенную «зачистку»: уволил ряд членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала, удалил более 90% ботов, мошенников и других вредоносных аккаунтов из сети.

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