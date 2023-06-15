«Должно быть принято»: заблокируют ли YouTube в России?

Люди остаются главным приоритетом для руководства страны, а оно пока не может предложить сервис, который в полном объеме заменит уже известную платформу.

Ограничение доступа российским пользователям к видеохостинговому сервису YouTube преждевременно, пока в стране не появится конкурентный продукт-заменитель. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Решение о блокировке YouTube — это решение, которое должно быть принято, исходя из очень многого числа факторов», — сказал он.

Хинштейн отметил, что перед принятием подобных решений важно задуматься о потребителях. По его словам, блокировка YouTube станет слишком жесткой мерой в отсутствии подушки в виде аналогичного конкурентоспособного сервиса.

По словам главы комитета нижней палаты по информационный политике, это не вина Госдумы, но проблема в России в целом — в стране пока нет портала, который сможет в полном объеме заместить тот же YouTube.

Хинштейн заключил, что сегодня список оснований для блокировки YouTube в Росси достаточно обширный. В нем хватит пунктов «уже на десять пожизненных сроков вперед», завил депутат.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роскомнадзоре не увидели оснований для разблокировки Twitter.