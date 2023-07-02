«Фарфоровая статуэтка»: 55-летняя Ольга Кабо похвасталась фигурой в купальнике
Ольга Кабо показала фигуру в купальнике
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Актриса показала на живом примере, какой будет результат, если вести активный образ жизни и правильно питаться.
Пока некоторые знаменитости хвастаются отдыхом на заграничных курортах, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо похвалилась отпуском на черноморском побережье России. В социальной сети она опубликовала снимки, на которых предстала перед публикой в купальнике.
Стоя в воде у берега моря в сиреневом купальнике, Кабо показала фигуру. Незамеченным кадр не остался. Интернет-пользователи стали бурно обсуждать тело российской актрисы. И большинство отметили — фигура в 55 лет у Кабо восхитительная!
«Сексуальная красавица»;
«Русалка, наяда, Афродита, рожденная из пены морской»;
«Фарфоровая статуэтка»;
«Ольга, вы такая красивая и нежная женщина», — прокомментировали снимок фолловеры.
Сохранять стройное тело Кабо помогает правильное питание и активный образ жизни.
К слову, сохранять подтянутую фигуру Кабо помогает правильное питание и активный образ жизни. Актриса занимается плаванием и конным спортом.
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