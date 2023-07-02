«Фарфоровая статуэтка»: 55-летняя Ольга Кабо похвасталась фигурой в купальнике

Актриса показала на живом примере, какой будет результат, если вести активный образ жизни и правильно питаться.

Пока некоторые знаменитости хвастаются отдыхом на заграничных курортах, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо похвалилась отпуском на черноморском побережье России. В социальной сети она опубликовала снимки, на которых предстала перед публикой в купальнике.

Стоя в воде у берега моря в сиреневом купальнике, Кабо показала фигуру. Незамеченным кадр не остался. Интернет-пользователи стали бурно обсуждать тело российской актрисы. И большинство отметили — фигура в 55 лет у Кабо восхитительная!

«Сексуальная красавица»;

«Русалка, наяда, Афродита, рожденная из пены морской»;

«Фарфоровая статуэтка»;

«Ольга, вы такая красивая и нежная женщина», — прокомментировали снимок фолловеры.

Сохранять стройное тело Кабо помогает правильное питание и активный образ жизни. Фото: Instagram* / kabo_olga

К слову, сохранять подтянутую фигуру Кабо помогает правильное питание и активный образ жизни. Актриса занимается плаванием и конным спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях липосакция бессильна и как тогда убирать лишние килограммы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.