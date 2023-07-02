Недолго музыка играла: Бедрос Киркоров сделал заявление о свадьбе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32 0

Артист Бедрос Киркоров опроверг слухи о романе с 43-летней приятельницей

Недолго музыка играла: Бедрос Киркоров сделал заявление о свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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91-летний артист огорошил журналистов неожиданной развязкой любовной истории.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров несколько дней назад посетил важное семейное мероприятие — день рождения своего внука Мартина. На одиннадцатилетие подросток устроил модное дефиле совместно с дизайнером Аникой Керимовой, вместе они представили новую коллекцию одежды. 91-летний дедушка мальчика приехал вместе со своей подругой Олесей, чуть прихрамывая на одну ногу.

Журналисты тут же окружили Киркорова-старшего, умиляясь этой необычной звездной паре, но их ждало большое разочарование. KP.RU обратились к артисту с вопросом, когда же наконец они сыграют свадьбу, а Бедрос Киркоров тут же безапелляционно отказался жениться.

«Не будет никакой свадьбы!» — отмахнулся Киркоров, удивив всех вокруг.

Оказалось, что любимой женщины в жизни отца поп-короля нет, ее ему просто приписали, Олеся всего-навсего его подруга. Да и вообще, чувствует он себя для любовных потрясений уже не так хорошо — плохо слышит, оглох на одно ухо, еще и ноги побаливают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Бедрос Киркоров относится к пластическим операциям своего сына.

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