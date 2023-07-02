«У меня тупой организм»: как Аркадий Инин боролся с онкологией

За последние несколько лет сатирик пережил немало трагедий, но все равно стойко перенес все невзгоды.

Юморист Аркадий Инин рассказал, как он боролся с онкологией. Смертельный диагноз ему поставили три года назад. Врачи обнаружили у него опухоль на миндалине. Драматург не впал в панику, а с холодным рассудком начал следовать четким указаниям специалистов.

«Я пошел в Боткинскую больницу, и стали меня лечить. Сделали пять курсов химиотерапии. Все перенес очень легко. Все время меня пугали, рассказывали, что тошнит, что еще что-то. Я, наверное, тупой просто. У меня тупой организм», — вспомнил он в эфире одной из программ на федеральном телеканале.

Сейчас организм сатирика находится в стадии ремиссии. Ему необходимо каждый месяц сдавать кровь, чтобы контролировать свое состояние. Помимо ежемесячных обследований, Инин старается следить за питанием.

Большую часть жизни ему готовила супруга Инна, но два года назад ее не стало, при жизни жены Инин в очень редких случаях допускал в пищу жареные продукты. Теперь сатирику готовит домработница, к чему он все еще с трудом привыкает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Аркадий Инин провозил контрабандный алкоголь.