«Мы уже все отрезали»: хирург Киркорова рассказал о его реальных пластических переменах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57 0

Хирург Хайдаров сообщил о продолжении работы над красотой Киркорова

«Мы уже все отрезали»: хирург Киркорова рассказал о его реальных пластических переменах

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Знаменитый артист в свои 56 лет только молодеет и не скрывает — это дело рук специалиста.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров сообщил, что работа над красотой народного артиста РФ Филиппа Киркорова продолжается. По его словам, пределу совершенства нет, но есть куда двигаться дальше.

Певец продолжает обращаться к мастеру, однако самые сложные вмешательства уже остались уже позади. К 56 годам певец резко помолодел не только лицом, но и телом.

«По хирургии мы, наверное, уже все закончили. Все добавили и отрезали, удлинили и укоротили. Остались только уходовые истории», — приводит сайт StarHit.ru слова Хайдарова.

Как рассказывает звездный хирург, артист благодарен ему за нового себя. Певец призвался ему, что вдохновлен своим внешним видом. Кубики на теле и расправленные плечи позволяют ему снова чувствовать себя на кураже. Вышло действительно здорово, хотя, ругается мастер, Киркоров не всегда придерживается его предписаний и рекомендаций.

Киркоров и ранее поддерживал себя косметическими процедурами, но практически полностью решил перекроить себя недавно. Как признавался сам артист, толчком к изменениям стала для него новая любовь — он захотел быть моложе, подтянутее. Личность дамы сердца король отечественной сцены раскрывать не торопится, но отражение Филиппа в зеркале теперь радует ни его одного — любимая довольна им и поддерживает на пути к совершенству.

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