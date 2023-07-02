«Игривая проказница»: Гоген Солнцев раскрыл детали отношений с 83-летней невестой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Гоген Солнцев пообещал жениться на 83-летней невесте через два года

«Игривая проказница»: Гоген Солнцев раскрыл детали отношений с 83-летней невестой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость считает, что дама его сердца еще не созрела для свадьбы. Когда они планируют узаконить свой союз?

Скандальный шоумен Гоген Солнцев раскрыл подробности об отношениях с новой возлюбленной, которая годится ему в матери. В социальной сети он опубликовал снимок с 83-летней женщиной, которая, по его словам скоро станет его женой.

«Моя новая невеста! 83 годика, — а кто даст? Красотка и сексуальная малышка!» — подписал он семейное фото.

Гоген Солнцев показал новую 83-летнюю невесту Гоген Солнцев показал новую 83-летнюю невесту. Фото: Instagram* / solntcev

Гоген отметил, что не спешит с предложением руки и сердца, считает, что его ягодка еще не совсем созрела. Артист хочет подождать пару лет, когда ей исполнится 85. и сыграть свадьбу всем завистникам на зло.

«Люблю тебя, моя игривая проказница», — не скрывает чувств 42-летнй Солнцев.

Поклонники в комментариях под публикаций активно подшучивают над шоуменом. Кто-то советует ему обратиться к врачу, а кого-то сильно интересует, где же он «отрыл» такую красавицу.

«Где он находит этих бабуль? В очередях в поликлинике?»;

«Выглядите как семья вампиров»;

«Солнцев, ты питаешься стариками, поэтому не стареешь», — написали ему пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин захотел детей от трех разных женщин.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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