Очевидцы сообщили о звуках взрыва под Краснодаром

Очевидцы сообщили о звуках взрыва в Приморско-Ахтарском районе, под Краснодаром. Губернатор региона Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию, отметив, что в результате инцидента пострадавших и погибших нет.

«На постоянной связи с главой муниципалитета. <…> По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены», — подчеркнул Кондратьев.

Как стало известно 5-tv.ru, на месте ЧП образовалась большая воронка. Глубина ее составила пять метров, а диаметр - 20 метров. На месте уже работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре на территории студии Warner Bros. после взрыва трансформатора. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.