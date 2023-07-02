Очевидцы сообщили о звуках взрыва под Краснодаром

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 29 0

Губернатор региона Вениамин Кондратьев уже прокомментировал ситуацию.

Очевидцы сообщили о звуках взрыва под Краснодаром

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Очевидцы сообщили о звуках взрыва в Приморско-Ахтарском районе, под Краснодаром. Губернатор региона Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию, отметив, что в результате инцидента пострадавших и погибших нет.

«На постоянной связи с главой муниципалитета. <…> По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены», — подчеркнул Кондратьев.

Как стало известно 5-tv.ru, на месте ЧП образовалась большая воронка. Глубина ее составила пять метров, а диаметр - 20 метров. На месте уже работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре на территории студии Warner Bros. после взрыва трансформатора. По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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