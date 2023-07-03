«Хочу ей в глаза посмотреть»: муж опекунши погибшего Далера рассказал о жене

Любимый Вероники Наумовой признался — он ждет встречи с подозреваемой в убийстве приемного сына и надеется, что она расскажет ему всю правду о произошедшей трагедии.

Супруг подозреваемой в убийстве приемного сына Далера Вероники Наумовой выразил желание поскорее встретиться с любимой, посмотреть ей в глаза и выяснить, что на самом деле произошло с несовершеннолетним мальчиком. Его тело после нескольких дней поисков обнаружили в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

«Хочется для начала ей в глаза посмотреть. А потом пусть расскажет, почему так произошло. Я надеюсь, что скоро увижу ее на свидании в СИЗО», — сообщил Александр в беседе с изданием KP.RU.

Он добавил, что родных детей — сына и двух дочек — после задержания жены заберет домой, а вот от приемных двух отказался, хоть ему и предлагали.

«Как я буду их воспитывать? Я не являюсь приемным родителем. Там курсы только на три месяца», — пояснил он.

Тело шестилетнего Далера, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, правоохранители обнаружили в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оказалось, что мальчик был мертв несколько месяцев, но перед полицейскими разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика.

Опекуна Наумову уже обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве. По одной из версий следствия, женщина забила ребенка обувной ложкой. Но муж в эту версию не особо поверил. По его мнению, если бы его супруга именно так расправилась с мальчиком, на его теле были бы ссадины и гематомы, да и кости были бы переломаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит дом, в котором жила опекунша Далера.