Благодарность мигрантов: как бунт во Франции повлияет на политику в Европе
Корреспондент «Известий» Польшаков показал последствия беспорядков во Франции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Paco Freire; 5-tv.ru
Мэры пострадавших коммун требуют встречи с президентом Эммануэлем Макроном.
За почти неделю массовых беспорядков во Франции сожжены четыре тысячи машин, разграблены сотни магазинов. Мэры пострадавших коммун требуют встречи с президентом Эммануэлем Макроном.
А пока власти Пятой республики фактически расписываются в своей беспомощности, другие западные страны начинают всерьез задумываться о чересчур мягкой миграционной политике. Как французский бунт отразился на общеевропейских настроениях — разбирался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
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