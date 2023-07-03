Благодарность мигрантов: как бунт во Франции повлияет на политику в Европе

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Корреспондент «Известий» Польшаков показал последствия беспорядков во Франции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paco Freire; 5-tv.ru

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Мэры пострадавших коммун требуют встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

За почти неделю массовых беспорядков во Франции сожжены четыре тысячи машин, разграблены сотни магазинов. Мэры пострадавших коммун требуют встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

А пока власти Пятой республики фактически расписываются в своей беспомощности, другие западные страны начинают всерьез задумываться о чересчур мягкой миграционной политике. Как французский бунт отразился на общеевропейских настроениях — разбирался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

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