Благодарность мигрантов: как бунт во Франции повлияет на политику в Европе

Мэры пострадавших коммун требуют встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

За почти неделю массовых беспорядков во Франции сожжены четыре тысячи машин, разграблены сотни магазинов. Мэры пострадавших коммун требуют встречи с президентом Эммануэлем Макроном.

А пока власти Пятой республики фактически расписываются в своей беспомощности, другие западные страны начинают всерьез задумываться о чересчур мягкой миграционной политике. Как французский бунт отразился на общеевропейских настроениях — разбирался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.