Похожий на мину предмет обнаружили в Центральной почтовой таможне в Москве
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К месту ЧП уже выехали экстренные службы.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Похожий на мину предмет обнаружили в Центральной почтовой таможне в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, из здания немедленно начали эвакуировать людей.
По предварительной информации, сомнительный груз нашли в ходе досмотра. К месту ЧП немедленно выехали экстренные службы.
Детали случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер».
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