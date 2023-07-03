Похожий на мину предмет обнаружили в Центральной почтовой таможне в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 35 0

К месту ЧП уже выехали экстренные службы.

Похожий на мину предмет обнаружили в Центральной почтовой таможне в Москве

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Похожий на мину предмет обнаружили в Центральной почтовой таможне в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, из здания немедленно начали эвакуировать людей.

По предварительной информации, сомнительный груз нашли в ходе досмотра. К месту ЧП немедленно выехали экстренные службы.

Детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер».

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