Латвия возобновляет выдачу виз россиянам в ограниченном порядке

|
Полина Долгова
Полина Долгова 41 0

Процедура станет возможна уже с 4 июля.

Латвия возобновляет выдачу виз россиянам в ограниченном порядке

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

В МИД Латвии заявили, что вновь начинают выдачу виз россиянам, но только в ограниченном порядке. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

Процедура возобновится с 4 июля, прием заявлений будет возможен в дипломатических и консульских представительствах страны за рубежом.

Отмечается, что такое решение было принято после переоценки ситуации в сфере безопасности и консультации с региональными партнерами и соседними государствами.

Заявку на оформление виз смогут подавать члены семей жителей Латвии, граждане стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Кроме того, такое право получат лица, въезд в страну которых связан с гуманитарными причинами, например, болезнь родственника, участие в похоронах или при возникновении угрозы жизни человека.

Ранее, писал 5-tv.ru, Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Литвы.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
89.33
0.95 97.26
1.24
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

0:37
«Именно здесь я родился»: SHAMAN устроит большое летнее шоу в Новомосковске
0:20
Площадь пожара на фабрике в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров
0:15
«Что-то новое»: как нетрадиционные сексуальные увлечения вредят психике
0:06
Амурскую федерацию ММА исключили из Союза смешанных единоборств России
23:55
Гагарина опубликовала фото с отдыха и шокировала фанатов: «Как из концлагеря»
23:43
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина скончался в больнице

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
«Все решится в ближайшие сутки»: кардиолог оценил шансы на восстановление Митты
Паразит, аномалия или второй человек: почему рождаются двуликие люди и кто из них настоящий
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео