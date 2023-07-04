Жители Дагестана ощутили серьезные последствия землетрясения в Каспийском море
Как отмечают специалисты, эпицентр находился примерно в 100 километрах от Дербента. Что сейчас происходит на побережье?
Фото, видео: ADI WEDA / ТАСС; 5-tv.ru
Мощное землетрясение в Каспийском море ощутили на побережье. Подземные толчки магнитудой 5,4 вынудили жителей столицы Азербайджана бежать из домов.
Сейчас в регионе последовали афтершоки. И многие пока не спешат возвращаться в здания, опасаясь возможных разрушений. Подземные толчки ощутили и в Дагестане. Эпицентр находился в 100 километрах от Дербента.
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