Жители Дагестана ощутили серьезные последствия землетрясения в Каспийском море

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Как отмечают специалисты, эпицентр находился примерно в 100 километрах от Дербента. Что сейчас происходит на побережье?

Фото, видео: ADI WEDA / ТАСС; 5-tv.ru

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Мощное землетрясение в Каспийском море ощутили на побережье. Подземные толчки магнитудой 5,4 вынудили жителей столицы Азербайджана бежать из домов.

Сейчас в регионе последовали афтершоки. И многие пока не спешат возвращаться в здания, опасаясь возможных разрушений. Подземные толчки ощутили и в Дагестане. Эпицентр находился в 100 километрах от Дербента.

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