Жители Дагестана ощутили серьезные последствия землетрясения в Каспийском море

Мощное землетрясение в Каспийском море ощутили на побережье. Подземные толчки магнитудой 5,4 вынудили жителей столицы Азербайджана бежать из домов.

Сейчас в регионе последовали афтершоки. И многие пока не спешат возвращаться в здания, опасаясь возможных разрушений. Подземные толчки ощутили и в Дагестане. Эпицентр находился в 100 километрах от Дербента.