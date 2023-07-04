Рейсы из Внуково перенаправляют в другие аэропорты

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 952 0

Во Внуково ввели ограничения по приему и выпуску воздушных судов

Рейсы из Внуково перенаправляют в другие аэропорты

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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В воздушной гавани назвали причину временных задержек рейсов.

Московский аэропорт Внуково начал перенаправлять самолеты в другие воздушные гавани столицы. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе организации, решение временное и было принято по не зависящим от аэропорта причинам.

«По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло 6 рейсов: 3 рейса авиакомпании „Победа“ — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07:35», — подчеркивалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет из Тель-Авива совершил экстренную посадку. На борту рейса в момент ЧП находилось более 300 людей. На въезде в аэропорт случилась большая пробка из-за количества карет скорой помощи, направленных к месту посадки лайнера для оказания помощи людям.

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