Рейсы из Внуково перенаправляют в другие аэропорты

В воздушной гавани назвали причину временных задержек рейсов.

Московский аэропорт Внуково начал перенаправлять самолеты в другие воздушные гавани столицы. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе организации, решение временное и было принято по не зависящим от аэропорта причинам.

«По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов с 05:10. На запасной ушло 6 рейсов: 3 рейса авиакомпании „Победа“ — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07:35», — подчеркивалось в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет из Тель-Авива совершил экстренную посадку. На борту рейса в момент ЧП находилось более 300 людей. На въезде в аэропорт случилась большая пробка из-за количества карет скорой помощи, направленных к месту посадки лайнера для оказания помощи людям.