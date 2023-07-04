Работа аэропорта Внуково возобновлена после введения временных ограничений

Работа московского аэропорта Внуково возобновлена после введения временных ограничений. Воздушная гавань на протяжении нескольких часов не принимала рейсы. Как отмечали представители организации, решение было принято по не зависящим от аэропорта причинам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу несколько рейсов Внуково были перенаправлены в Шереметьево и Домодедово. Речь идет, в частности, о самолетах авиакомпании «Победа», Azur Air, UTair и Flydubai.

Мэр столицы Сергей Собянин, комментируя ситуацию, отмечал, что аэропорт вводил ограничения всего лишь на время.