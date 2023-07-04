Она — весь мир: Александр Домогаров впервые раскрыл правду о любимой женщине

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 519 0

Александр Домогаров заявил, что его сердце сейчас занято

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В прошлом актер трижды был женат, но испытать настоящую любовь так и не смог. Какой женщине удалось это исправить?

Народный артист РФ Александр Домогаров признался, что его сердце занято. В интервью корреспонденту 5-tv.ru в преддверии юбилея актер рассказал о любимой женщине.

«Она занимает место в моем сердце. Она мой помощник, друг, жена», — с трепетом сказал Домогаров.

Он отметил, что возлюбленная также является его главным соратником и помогает во всем. Такая поддержка буквально помогает актеру стоять на ногах, потому он с любовью назвал партнершу «своей спиной».

О ком именно говорил Домогаров — неизвестно, так как его личная жизнь чаще всего скрыта от любопытных глаз. В прошлом у Домогарова — три брака и многочисленные романы с разными женщинами. Первой женой была Наталья Сагоян. Второй — костюмер Ирина Гуненкова. Третьей — актриса Наталья Громушкина. Также с 2005 по 2007 год у него был роман с Мариной Александровой.

От первой и второй жены у Александра Домогарова родились сыновья. Старший, Дмитрий, погиб в страшном ДТП в 2008 году — его с друзьями сбил на тротуаре водитель легкового автомобиля, не справившийся с управлением. Младший Александр был актером, но теперь сосредоточился на режиссуре.

Ранее 5-tv.ru писал, как Александр Домогаров ответил на слухи о «бегстве» из России на Кипр.

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