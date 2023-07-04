ФСБ задержала в Тюмени украинского агента, склонявшего военных на сторону ВСУ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 103 0

Мужчине грозит большой тюремный срок.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ

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В Тюмени задержали украинского агента, склонявшего военных на сторону ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. В ведомстве также показали кадры проведенной операции.

«Фигурант склонял одного офицера из воинских частей к переходу вместе с вверенным подразделением на сторону ВСУ после проведения в рамках проведения спецопераций», — подчеркивалось в заявлении.

По версии следствия, пособник аргументировал свои слова, предоставляя ложные сведения, дискредитирующие российские войска. Кроме того, утверждают сотрудники ФСБ, задержанный гарантировал организовать связь с украинскими спецслужбами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в шпионаже.

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