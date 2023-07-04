Суд отказал в снятии ареста со счетов семьи Чекалиных
Сторона защиты сдаваться не намерена.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Савеловский суд Москвы отказался снимать ограничения со счетов семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных, которые проходят фигурантами по громкому делу о неуплате 311 миллионов рублей налогов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании суда.
Адвокаты намерены и дальше обжаловать решение инстанции.
Ранее сторона защиты сообщила о полном погашении задолженности. После уплаты 311 миллионов рублей в государству супруги обратились к следователю и потребовали снять с их счетов арест. Следователь отказался выполнить запрос, и блогеры направились в суд.
В марте 2023 года Лерчек Чекалина была обвинена в уклонении от налогов. По данным следствия, она дробила свои доходы на счета родственников и знакомых, а также использовала упрощенную схему налогообложения, допустимый лимит по доходам по которой составляет 150 миллионов рублей. Супруг блогера проходит по делу как посредник.
В том же месяце в отношении семейной пары было возбуждено еще одно дело — по статье об отмывании 130 млн рублей. Следователи считают, что Чекалины приобрели доллары на крупную сумму, полученную незаконным путем в целях маскировки связи с «преступным источником» финансов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек раскрыла способ погашения долга перед налоговой.
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