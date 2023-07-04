Уже следы оставляет? СМИ сообщили о подозрительном белом порошке в Белом доме

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 1 508 0

WP: В Белом доме нашли порошок, схожий по виду с кокаином

Уже следы оставляет? СМИ сообщили о подозрительном белом порошке в Белом доме

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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Как отмечают иностранные издания, вещество очень схоже по виду с наркотиком.

Подозрительное вещество белого цвета, очень схожее по виду с запрещенным наркотиком кокаином, обнаружили на территории Белого дома. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников спецслужб США.

«По данным правоохранительных органов, Секретная служба США расследует подозрительное вещество, которое вызвало кратковременную эвакуацию, когда оно было обнаружено в воскресенье вечером внутри Белого дома», — подчеркивалось в статье.

По предварительной информации, проверки действительно показали наличие кокаина в найденном веществе. Однако сообщалось, что его содержание было небольшим относительно общей массы. Находку отправили на дальнейшие исследования.

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Представитель пожарной службы Энтони Гульельми, комментируя работу на территории Белого дома в момент обнаружения белого порошка, отметил, что тогда президент США Джо Байден отсутствовал. Где именно обнаружили подозрительное вещество — Гульельми говорить отказался.

В комментариях к статье пользователи шутят, что пакетик мог оставить президент Украины Владимир Зеленский при визите в США. Его постоянно подозревают в злоупотреблении наркотическими веществами.

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