Психиатр Шуров: Зеленский употребляет психостимуляторы

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 68

Во время недавнего интервью президент Украины продемонстрировал странное поведение

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; Reuters /Ukrainian Presidential Press Service; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Употребляет ли Зеленский наркотики? Ответом на этот вопрос поделился психиатр и нарколог Василий Шуров. Специалист отметил, что об этом факте говорит мимика президента Украины во время недавнего интервью. Кроме того, ему сложно сфокусироваться на ответе, и он «залипает». Также, несмотря на серьезность темы, Зеленский веселится.

«Чрезвычайно живая мимика, не соответствующая контексту пресс-конференции, полностью расфокусированный взгляд. Зеленский прилагает огромные усилия, чтобы сконцентрироваться на собеседнике. Мы видим, как напрягается лицевая мускулатура. На грустные четкие вопросы отвечает с задержкой крайне примитивно и лощено. При этом он веселится, как будто речь идет о каких-то смешных вещах», — заявил Шуров.

Все это указывает на интоксикацию психостимуляторами. Это уже не первый случай, когда за Зеленским замечено употребление запрещенных веществ.

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В этом интервью президент Украины также рассказал, что пошел бы защищать страну, не будучи президентом. В случае необходимости он бы отправился на фронт простым солдатом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на фоне иллюзии полной власти у Зеленского распадается личность.

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