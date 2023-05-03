Психиатр Шуров: Зеленский употребляет психостимуляторы

Во время недавнего интервью президент Украины продемонстрировал странное поведение
Фото, видео: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai; Reuters /Ukrainian Presidential Press Service; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru
Употребляет ли Зеленский наркотики? Ответом на этот вопрос поделился психиатр и нарколог Василий Шуров. Специалист отметил, что об этом факте говорит мимика президента Украины во время недавнего интервью. Кроме того, ему сложно сфокусироваться на ответе, и он «залипает». Также, несмотря на серьезность темы, Зеленский веселится.
«Чрезвычайно живая мимика, не соответствующая контексту пресс-конференции, полностью расфокусированный взгляд. Зеленский прилагает огромные усилия, чтобы сконцентрироваться на собеседнике. Мы видим, как напрягается лицевая мускулатура. На грустные четкие вопросы отвечает с задержкой крайне примитивно и лощено. При этом он веселится, как будто речь идет о каких-то смешных вещах», — заявил Шуров.
Все это указывает на интоксикацию психостимуляторами. Это уже не первый случай, когда за Зеленским замечено употребление запрещенных веществ.
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В этом интервью президент Украины также рассказал, что пошел бы защищать страну, не будучи президентом. В случае необходимости он бы отправился на фронт простым солдатом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на фоне иллюзии полной власти у Зеленского распадается личность.
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