«Это как лучик солнца»: Наталья Штурм объяснила тягу к развратным фото

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 992 0

Наталья Штурм заявила, что откровенными фото пытается отвлечь людей от негатива

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Звезда часто балует поклонников пикантными снимками. Но никто и подумать не мог, какой смысл она в них вкладывает.

Певица Наталья Штурм заявила 5-tv.ru, что своими откровенными снимками она пытается отвлечь людей от негативных новостей из социальных сетей.

«Меня столько людей благодарят, потому что, ну, понимаете, когда живешь в ******* (непредсказуемое время — Прим. ред.), отвечать надо еще большим ******** (непредсказуемым событием — Прим. ред.)», — поделилась знаменитость.

Артистка считает, что такие эротические снимки помогают ей и фанатам. Instagram* / nataliashturm

По ее мнению, таким образом вполне реально снять стресс: когда Штурм выкладывает обнаженные фото, подписчики переключаются на их бурное обсуждение. В этот момент звезда понимает, что жизнь продолжается, и все не так страшно, раз люди в такое время интересуются, разделась она или приоткрыла что-то.

«Надо всегда переключить, это и с детьми так работает. Надо заинтересовать чем-то другим. Я перетаскиваю этот метод на своих подписчиков и помогаю им. Мои картинки — они как лучик солнца», — отметила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм продемонстрировала фигуру в купальнике.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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