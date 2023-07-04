Сидеть не будет: какое решение суд вынес женщине, которая сожгла дочь в тазике

Фигурантка дела совершила убийство своей малолетней дочери с особой жестокостью в состоянии невменяемости.

Женщина, которая сожгла дочь в тазике, не сядет в тюрьму. Информация об этом следует из публикации на сайте следственного управления СК по Алтайскому краю.

Жительница Советского района убила свою полуторагодовалую дочь с особой жестокостью в феврале 2023 года. 40-летняя женщина заранее приобрела несколько бутылок с керосином, взяла ребенка и отвела его к складским помещениям, где облила горючей жидкостью и подожгла в тазу на глазах восьмилетнего сына. Ребенок сгорел заживо, даже от тары почти ничего не осталось — она расплавилась и сжалась.

Примечательно, что женщина с 2018 года состояла на профилактическом учете. Ее состояние расценивалось как социально-опасное. За месяц до происшествия она была ограничена в родительских правах в отношении трех своих малолетних детей.

Убийство девочки было совершено ею в состоянии невменяемости. Судебно-медицинскя экспертиза установила, что женщина просто не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в силу заболевания.

Отдел по расследованию особо важных дел регионального СК счел достаточными доказательную базу для вынесения постановления. В связи с обстоятельствами преступления судом было принято решение освободить фигурантку от уголовной ответственности и в принудительном порядке отправить на лечение в медицинское учреждение для душевно больных. Женщине будет оказываться психиатрическая помощь под «интенсивным» присмотром специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.