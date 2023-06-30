Суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

Следователи выявили новые подробности страшного убийства.

Женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего мальчика Далера в Екатеринбурге, отправили под арест до 26 августа. Таким образом, она пробудет под стражей 1,5 месяца.

Тело шестилетнего Далера, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, было обнаружено в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Оказалось, что мальчик был мертв несколько месяцев, но перед сотрудниками полиции разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опекуншу шестилетнего мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве. Следователи выявили новые подробности в страшном деле.