Суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге
Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика арестовали до 26 августа
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Следователи выявили новые подробности страшного убийства.
Женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего мальчика Далера в Екатеринбурге, отправили под арест до 26 августа. Таким образом, она пробудет под стражей 1,5 месяца.
Тело шестилетнего Далера, о пропаже которого было заявлено несколько дней назад, было обнаружено в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Оказалось, что мальчик был мертв несколько месяцев, но перед сотрудниками полиции разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что опекуншу шестилетнего мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, обвинили в убийстве, истязании и мошенничестве. Следователи выявили новые подробности в страшном деле.
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