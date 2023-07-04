Власти обратились к местным жителям после разлива нефти в республике Коми

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Разлив нефти произошел в реке Колва в республике Коми

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg; 5-tv.ru

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По требованию прокуратуры, в компании, ответственной за нефтепровод, начата внеплановая проверка.

Это кадры из республики Коми — там в районе Усинска из-за прорыва трубопровода нефть попала в реку Колва. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды для изучения степени загрязнения реки.

Не дожидаясь результатов, мэр города уже посоветовал жителям не использовать речную воду. По требованию прокуратуры, в компании, ответственной за нефтепровод, начата внеплановая проверка.

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