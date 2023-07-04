Охвачено 100 тысяч гектаров: масштабные лесные пожары окутали Якутию

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Площадь лесных пожаров в Якутии почти достигла 100 тысяч гектаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Новые очаги появились там, где отмечена высокая грозовая активность.

В Якутии за минувшие сутки почти вдвое увеличилась площадь природных пожаров. Сейчас там полыхает без малого 100 тысяч гектаров.

Новые очаги появились там, где отмечена высокая грозовая активность. В воздухе ощущается сильное задымление, которое осложняет работу пожарных и лесоохраны.

А в Магаданской области дым от природных пожаров дошел до городов. Местные жители делятся видеокадрами дымящих сопок.

Но, как утверждают власти, огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Всего, по данным МЧС, в области зарегистрировано более 100 очагов возгорания.

Семь из них уже удалось ликвидировать. Всего в тушении участвует около 500 человек и два десятка машин.

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