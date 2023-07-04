Генпрокурор РФ сообщил о взыскании 250 миллиардов рублей с госслужащих

Кроме того, в пользу государства отошли почти восемь тысяч объектов имущества.

С государственных служащих в России за минувший год взыскали более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщил Генпрокурор РФ Игорь Краснов в рамках восьмого заседания Межгосударственного совета про противодействию коррупции, которое состоялось в Екатеринбурге.

По его словам, по требованию ведомства в 2022 году судами были инициированы антикоррупционные проверки. По результатам мероприятий, порядка восьми тысяч объектов было обращено в государственную собственность. И это далеко не все.

«По нашим требованиям с государственных и муниципальных служащих взыскано свыше 250 млрд рублей неподтвержденных доходов», — прокомментировал Краснов.

Генпрокурор отметил, что столь высокие результаты были достигнуты впервые за историю антикоррупционной практики. По его словам, это доказывает эффективность применения механизмов для борьбы с коррупцией.

Краснов добавил, что надзорным ведомством так же впервые были направлены запросы в зарубежные правоохранительные органы Обращения были высланы с просьбой содействия в аресте криптовалюты.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил арест бывшему замглавы Росприроднадзора Митволю.