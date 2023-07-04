Раздуваешься на глазах: какие продукты ведут к неконтролируемому набору веса

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 795 0

Диетолог Ефимова: из-за кофе, газировки и конфет быстро растет живот

Раздуваешься на глазах: какие продукты ведут к неконтролируемому набору веса

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Obermeier

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Особый риск представляют собой так называемые ультрапереработанные блюда.

Диетолог Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты способствуют неконтролируемому набору веса. Среди них есть газированные напитки, соки, хлопья, конфеты, упакованные закуски и переработанное мясо, передает издание Газета.ру.

«Все эти продукты, наряду с фастфудом, относятся к ультраобработанным. Они содержат много соли, сахара и насыщенного жира. Доказана связь потребления ультрапереработанных продуктов с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы», — пояснила специалист.

Врач добавила, что перечисленные продукты содержат множество калорий. А соки, газировка, хлопья, выпечка, лапша быстрого приготовления, сосиски и колбасы, например, содержат очень мало белка, клетчатки, витаминов, минералов и других полезных веществ.

Но зато в этих продуктах содержится множество жира и сахара. В результате потребление такой еды приводит к неминуемому набору веса.

В особенности стоит обратить внимание на количество калорий в газировке, соках, кофе и чае с сахаром. Эти напитки не предоставляют чувство сытости, но их регулярное потребление может привести к новым складкам на животе: один сладкий напиток или раф из кофейни содержит от 200 до 300 калорий.

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