Раздуваешься на глазах: какие продукты ведут к неконтролируемому набору веса

Особый риск представляют собой так называемые ультрапереработанные блюда.

Диетолог Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты способствуют неконтролируемому набору веса. Среди них есть газированные напитки, соки, хлопья, конфеты, упакованные закуски и переработанное мясо, передает издание Газета.ру.

«Все эти продукты, наряду с фастфудом, относятся к ультраобработанным. Они содержат много соли, сахара и насыщенного жира. Доказана связь потребления ультрапереработанных продуктов с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы», — пояснила специалист.

Врач добавила, что перечисленные продукты содержат множество калорий. А соки, газировка, хлопья, выпечка, лапша быстрого приготовления, сосиски и колбасы, например, содержат очень мало белка, клетчатки, витаминов, минералов и других полезных веществ.

Но зато в этих продуктах содержится множество жира и сахара. В результате потребление такой еды приводит к неминуемому набору веса.

В особенности стоит обратить внимание на количество калорий в газировке, соках, кофе и чае с сахаром. Эти напитки не предоставляют чувство сытости, но их регулярное потребление может привести к новым складкам на животе: один сладкий напиток или раф из кофейни содержит от 200 до 300 калорий.

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