Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

С чем связано принятое решение? Значит ли это что-то для России?

Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Baucher

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Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на один год. Эту информацию он лично подтвердил, опубликовав сообщение в Twitter.

Столтенберг поблагодарил союзников за принятое решение и пояснил, что избрание нового главы Североатлантического альянса запланировано на 1 октября 2024 года.

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