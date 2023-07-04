МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продолжения «зерновой сделки»

В Министерстве иностранных дел России не видят оснований для продолжения «зерновой сделки», срок действия которой истекает 17 июля. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В тексте отмечается, что «черноморская инициатива», целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо «коммерческий вывоз украинского продовольствия в „сытые“ страны».

Так, из 32,6 миллиона тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 года из портов Украины, 26,2 миллиона тонн (81%) были направлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства получили всего 862 086 тонн (2,6%) грузов.

«На этом фоне ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать. С июля 2022 года Евросоюзом были введены пять новых „пакетов“ антироссийских санкций в дополнение к постоянно расширяющимся экстерриториальным рестрикциям США и Британии, которые заблокировали российский сельхозэкспорт», — отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что Меморандум Россия-ООН предусматривал пять «системных» задач, в числе которых: восстановление подключения «Россельхозбанка» к системе SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники, реанимирование аммиакопровода «Тольятти-Одесса», транспортная логистика и страхование, «разморозка» активов. Из них первые три фактически сняты с повестки дня, а по оставшимся двум не просматривается какого-либо прогресса, подчеркнули в МИД.

Более того, 5 июня аммиакопровод был подорван на подконтрольной Киеву территории, а из 262 тысяч тонн российских удобрений, предназначенных для безвозмездной передачи нуждающимся странам, с сентября 2022 года было отправлено лишь две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. При этом руководство ООН хранит молчание по обеим этим неудобным темам, отметили в российском дипведомстве.

В свою очередь на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может.

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения „черноморской инициативы“, истекающей 17 июля, нет», — заключили в МИД.

Уточняется, что Россия продолжает добросовестно и ответственно выполнять обязательства для того, чтобы все участвующие в «зерновой сделке» суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Киева не собираются идти на уступки России для продления «зерновой сделки».