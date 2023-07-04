Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет у побережья Аляски

Российские самолеты регулярно совершают полеты над нейтральными водами.

В Минобороны сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС, состоящих в арсенале военно-космических войск РФ, выполнили 13-часовой плановый полет вблизи побережья Аляски. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что полет был совершен над нейтральными водами Берингова моря. Ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30см и Су-35с. В рамках выполнения 13-часового полетного задания, экипажи Ту-95мс успешно произвели дозаправку топливом прямо в воздухе.

В военном министерстве добавили, что экипажи дальней авиации на регулярной основе совершают самолетовылеты в зоне нейтральных вод Арктики, а также над нейтральной акваторией Тихого океана, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей. Авиация ВКС выполняет все полеты в строгом соответствии с установленными правилами пользования воздушным пространством.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские Су-27 сопроводили британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем.