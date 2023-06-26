Российские Су-27 сопроводили самолет и истребители ВВС Великобритании над Черным морем

Два истребителя Су-27 Вооруженных сил (ВС) России сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два самолета «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны страны.

При приближении российских истребителей британские военные самолеты выполнили разворот от госграницы России. После этого экипажи Су-27 вернулись на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не было допущено.

В ведомстве уточнили, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.

В мае российские Су-27 подняли в воздух из-за летевших к границе РФ бомбардировщиков ВВС США. Инцидент произошел в небе над Балтийским морем. Нарушения госграницы страны также не было допущено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Су-27 подняли в воздух при приближении самолетов ВМС Франции и ФРГ к границе России.