«Похоже на шизофрению»: дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами

Эпатажные заявления исполнительницы хита «Мой мармеладный» связаны с развитием инфоцыганства, приобретенной шизофренией, или это все-таки продуманная пиар-стратегия?

Дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами. Об экстрасенсорных способностях исполнительницы хита «Мой мармеладный» звездный стилист Александр Данилов эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере сериала «Там, где цветет полынь».

Мастер по волосам скептически отнесся к заявлению Кати Лель, которая совсем недавно уверяла общественность, что молитвами помогла сломавшей палец Аните Цой и поставила ее на ноги за несколько дней до важного концерта.

« Так, чтобы раз и Катя Лель начала исцелять — сомневаюсь. Наверное, ей этот дар подарили инопланетяне, о которых она постоянно говорит и в них верит. Возможно, это то, во что она просто верит», — считает Данилов.

По мнению звездного стилиста, заявления певицы граничат между инфоцыганством и шизофренией. Тем не менее, Данилов не исключает, что это тщательно продуманная пиар-стратегия певицы, которая хочет привлечь к себе побольше внимания и вернуть былую славу, ведь хитами она давно не радовала своих поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, как Катя Лель рассказала, что молитвами помогла сломавшей палец Аните Цой.