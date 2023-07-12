«Похоже на шизофрению»: дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 33 0

Дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Эпатажные заявления исполнительницы хита «Мой мармеладный» связаны с развитием инфоцыганства, приобретенной шизофренией, или это все-таки продуманная пиар-стратегия?

Дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами. Об экстрасенсорных способностях исполнительницы хита «Мой мармеладный» звездный стилист Александр Данилов эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере сериала «Там, где цветет полынь».

Мастер по волосам скептически отнесся к заявлению Кати Лель, которая совсем недавно уверяла общественность, что молитвами помогла сломавшей палец Аните Цой и поставила ее на ноги за несколько дней до важного концерта.

« Так, чтобы раз и Катя Лель начала исцелять — сомневаюсь. Наверное, ей этот дар подарили инопланетяне, о которых она постоянно говорит и в них верит. Возможно, это то, во что она просто верит», — считает Данилов.

По мнению звездного стилиста, заявления певицы граничат между инфоцыганством и шизофренией. Тем не менее, Данилов не исключает, что это тщательно продуманная пиар-стратегия певицы, которая хочет привлечь к себе побольше внимания и вернуть былую славу, ведь хитами она давно не радовала своих поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, как Катя Лель рассказала, что молитвами помогла сломавшей палец Аните Цой.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.50
-0.99 99.68
-0.74
Не бойтесь выделяться из толпы: китайский совет дня на среду, 12 июля

Последние новости

17:47
Минобороны опубликовало кадры переданной техники от ЧВК «Вагнер»
17:47
Нашли в ванной с синей ногой: появились новые подробности смерти Натальи Бочкаревой
17:45
Стали известны имена новых кандидатов на пост мэра Москвы
17:33
Минобороны сообщило о завершении приема военной техники от ЧВК «Вагнер»
17:27
На земле, в воздухе и море: G7 пообещала обеспечить Украину передовым оружием
17:24
«Похоже на шизофрению»: дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
«Наверное, я и правда плохая мама»: Ханна рассказала, как воспитывает дочерей
Воинственные карлики: почему Берлин начал отказывать Киеву в поставках вооружения
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео