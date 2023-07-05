Новые центры силы: о чем говорили лидеры стран на саммите ШОС

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Шанхайская организация сотрудничества сейчас самое мощное экономическое объединение в мире.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Многополярный мир и борьбу с внешней агрессией, — обсуждали сегодня на саммите ШОС. И впервые за шесть лет организация расширилась. Иран — новый полноправный участник, Белоруссия — также намерена присоединиться. Встреча глав государств прошла в онлайн формате. Основные заявления Владимира Путина и других лидеров выслушал — Игорь Балдин.

На онлайн-связи — лидеры стран, где совокупно проживает 3,5 миллиарда человек (это половина населения планеты). Шанхайская организация сотрудничества сейчас самое мощное экономическое объединение в мире.

«Наша организация играет все более весомую роль в международных делах. Вносит вклад в поддержание мира и стабильности, устойчивого экономического роста стран-участников», — сказал Путин.

Самостоятельность членов ШОС — Индии, Китая, России — многим не по душе. США и ЕС все еще цепляются за старый миропорядок, экспериментируя с санкциями, военными провокациями и цветными революциями.

«Долгое время у наших границ осуществлялся проект по созданию из соседней страны — Украины — по сути враждебного государства — анти-России. Ее накачивали оружием восемь лет. Попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса. И все это — чтобы поставить под удар безопасность России. И сейчас против нас ведется гибридная война. Россия противостоит и будет противостоять санкциям», — заметил Путин.

Переориентация торговых потоков сыграла ШОС на руку. Россия тоже только приобрела от этого глобального разворота на восток.

«Торговый оборот России с другими членами объединения в прошлом году увеличился более чем на треть — 37%, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь–апрель нынешнего года прибавил еще 35%. Россия выступила и выступает за наращивание сотрудничества нашего объединения в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте», — рассказал российский лидер.

Шанхайская организация сотрудничества — это почти вся Евразия. Общий ВВП составляет более 23 триллионов долларов. При этом ШОС продолжает расширяться. Среди новых партнеров — Иран, Египет, Катар. В очереди на вступление еще с десяток стран. Следующая — Белоруссия.

«Сотрудничество в области транспорта, углеродов, цифровой трансформации. Индия предлагает новые сферы сотрудничества в рамках ШОС: стартапы, инновации и традиционную медицину», — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

России Запад противостоит руками Украины, Китаю — Тайваня. Но кто действительно в проигрыше, показывают цифры. Москва и Пекин — речь, на секундочку, о многомиллиардных контрактах — уже 80% всех сделок проводят в рублях и юанях.

«Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках нашей организации. Необходимо создать собственную суверенную цифровую валюту, а также работать над созданием банка развития ШОС», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Независимость от Запада — это и собственная логистика, в том числе торговые маршруты. Тегеран только приняли в организацию, а уже обсуждают с ним проект, важнейший для экономики всей ШОС: Коридор Север-Юг — транспортный, торговый маршрут от Петербурга до Мумбаи, от Балтики до Индийского океана — уже близится к завершению.

Вот главный итог этого заседания — декларация стран ШОС, где расписаны совместные планы до 2030 года. Проекты в сфере нефти и газа, науки и высоких технологий — упущенные возможности для Европы, точки роста для новых мировых центров силы.

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