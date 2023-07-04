Смертельный гол: екатеринбургского школьника убило током при попытке достать мяч

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Екатеринбургского школьника убило током при попытке достать мяч

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov; 5-tv.ru

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По факту случившегося следователи проводят проверку.

Школьник умер страшной смертью в Екатеринбурге. По рассказам друзей, они играли в футбол и закинули мяч за водомат, который буквально на днях установили во дворе. Ярослав полез за ним через металлический забор, упал, но встать уже не смог.

По предварительным данным, подросток получил смертельный удар током от линии электропередачи, питавшую водоробот. Уже известно, что он был подключен незаконно. Этот факт и другие обстоятельства гибели мальчика проверяет Следственный комитет. Одноклассники погибшего тем временем несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки.

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