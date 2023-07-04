Недавно родившая Брутян и Прилучный устроили романтическое свидание в ресторане

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 703 0

Знаменитости посетили гастрономический спектакль.

Фото, видео: Instagram* / zepyur_brutyan; 5-tv.ru

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Актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный демонстрируют, что романтика в их отношениях, несмотря на рождение ребенка и связанные с этим заботы, никуда не исчезла. На своей странице в соцсети актриса опубликовала ролик, где они с супругом запечатлены на гастрономическом спектакле в дорогом московском ресторане.

«Не забывайте в отношениях про романтику», — подписала кадры Брутян.

В конце апреля у Прилучного и Брутян на свет появился первенец. Мальчика назвали Микаэлем. Для 35-летнего актера это третий ребенок — от брака с актрисой Агатой Муцениеце у него есть сын Тимофей и дочь Мия. А вот Брутян стала мамой впервые.

В личном блоге актриса 27-летняя актриса делилась эмоциями от прошедших родов. Прилучный находился с ней вплоть до начала процесса, а после рождения ребенка вернулся, чтобы перерезать пуповину и взять Микаэля на руки.

Также актриса признавалась, что не планирует останавливаться на одном ребенке, и не исключила в скором времени очередного пополнения в семье.

Брутян и Прилучный познакомились на съемках сериала «В клетке», когда актер был еще женат. Их отношения начались после скандального развода актера с Муцениеце и его романа со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Как рассказал Прилучный в одном из интервью, он встретил Брутян в торговом центре и пригласил выпить кофе. На третьем свидании звезда «Мажора» сделал избраннице предложение. Долгое время пара не подтверждала отношений — пока не началась подготовка к свадьбе. Пышное бракосочетание состоялось в августе прошлого года, молодожены также обвенчались в церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный поделился с подписчиками трогательной фотографией с Зепюр Брутян.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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