«Делает меня лучше»: Прилучный поделился трогательным снимком с Брутян
Павел Прилучный поделился трогательным снимком с Зепюр Брутян
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Поклонники артиста оценили фотографию и оставили не мало комментариев под ней. Что они написали?
Звезда фильма «Мажор» Павел Прилучный поделился с подписчиками личного блога фотографией, на которой он со своей супругой Зепюр Брутян целуется в тренажерном зале.
«Зепюр Брутян делает меня лучше», — подписал снимок 35-летний актер.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян в тренажерном зале.
Поклонники пары оценили романтичное фото и пожелали супругам еще большего счастья и любви.
«И это очень заметно! Женщина наполняет мужчину энергией и ресурсом»;
«Павел помолодел и в то же время стал солиднее и брутальнее рядом с Зепюр. Берегите друг друга»;
«Совет да любовь! Любо смотреть на вас, счастья, здоровья и любви на долгие годы»;
«Вы дополняете друг друга», — написали поклонники в комментариях.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Сначала они просто дружили, но затем их отношения переросли в роман. Артист сделал предложение Брутян быстро. Сначала они тайно расписались, а потом уже сыграли пышную свадьбу. В конце апреля 2023 года 27-летняя девушка родила сына Микаэля.
Для звезды этот ребенок стал третьим: у актера есть десятилетний сын Тимофей и семилетняя дочь Мия от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Ранее 5-tv.ru писал, что недавно родившая жена Прилучного пожаловалась на приступы.
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