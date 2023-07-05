Актер из «Война и мир» умер в Харьковской области

Когда-то ради ролей в кино он бросил училище имени Гнесиных, но в 90-е годы вернулся на родину и больше не снимался.

Актер Владимир Приходько умер в Харьковской области на 90-м году жизни. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

О смерти сыгравшего в более, чем 50 картинах, актера стало известно почти через месяц после произошедшего. Все произошло еще 10 июня. Известно, что похоронили Приходько в родном городе Мерефа Харьковской области.

В начале 60-х годов он приехал в Москву, где поступил на отделение музкомедии Музыкального училища имени Гнесиных, и в первые же месяцы начал сниматься в эпизодах. Ради кино он в итоге после окончания первого курса оставил учебу. Однако, в 1990 году он принял решение вернуться на родину и больше нигде не снимался.

Зрителям он запомнился по эпизодическим ролям в таких картинах, как «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Война и мир», «Вечный зов», «Рожденная революцией», «И это все о нем», «И снова Анискин», «Трактир на Пятницкой», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Возвращение Будулая» и многим другим.