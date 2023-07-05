С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы».

Среда ожидается горячей. Энергии резкие, активные, обжигающие — причина в столкновении Воды и Огня, которое проходит всегда очень эмоционально. Чтобы не пострадать от горячей энергии столкновения, не пренебрегайте техникой безопасности для таких случав.

Совет дня: лучшее, чтоб вы сможете сделать в субботу — это не гневаться, не нервничать и не истерить. Даже если будет казаться что все идет наперекосяк и все бесят! Контроль эмоций и остановка раздраженного ума — ключ к успеху.

Предостережение дня: среда категорически не предназначена для экстремальных развлечений и любых рискованных телодвижений. В том числе и в бизнесе. Перенесите на благоприятную дату экстремальные увеселения и важные коммерческие вопросы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.