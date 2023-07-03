«Победа» открыла продажу авиабилетов на рейсы зимнего расписания

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Рита Миронова
Рита Миронова 10 0

Как будет действовать зимний график полетов и какие маршруты будут открыты?

«Победа» открыла продажу авиабилетов на рейсы зимнего расписания

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания. Как сообщили в пресс-службе компании, расписание будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года.

Так, самолеты из Внуково будут летать по 20 и более направлениям. Россияне смогут улететь во Владикавказ, Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу. При этом есть и международные рейсы: самолеты будут летать также в Аланию, Анталию, Стамбул, Гюмри, Дубай, Минск и Самарканд.

Из Шереметьев зимой будут доступны рейсы до Астрахани, Казани, Калининграда, Ставрополя, Чебоксар и Челябинска, а также других городов России.

Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот» и является самой востребованной авиакомпанией России. Ее уникальность в том, что клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые лично ему услуги.

Ранее 5-tv.ru писал, кому в России положены льготные авиабилеты.

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