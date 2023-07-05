«Мама в курсе?» —дочь Екатерины Климовой впервые показала возлюбленного

Молодые люди устроили себе летние каникулы в Санкт-Петербурге.

Дочь актрисы Екатерины Климовой — Елизавета Хорошилова — впервые показала кадры со своим возлюбленным. Они сделаны на крыше одного из исторических зданий Санкт-Петербурга. Именно там влюбленные и проводят сейчас время.

Видимо, отношения пары зашли слишком далеко, раз девушка решила приоткрыть тайну своей личной жизни. На снимках видно, с какой нежностью 21-летняя Лиза целует в щеку своего избранника, а тот отвечает ей легкой улыбкой. Придают романтику фотосюжету сногсшибательные виды Северной столицы.

Судя по снимкам, молодой человек — ровесник дочери звезды. Однако полностью разглядеть лицо юноши подписчикам так и не удалось — на одном кадре он предстает с закрытыми глазами, а на другом — уже спиной. Скорее всего, девушка еще не готова выложить все карты на стол, но фолловеры уже пророчат влюбленным свадьбу, а Екатерине Климовой — новый статус, бабушки.

«Что за парень? Требуем подробностей. Надеюсь, что свадьба не за горами, а там, глядишь, и наша любимая Екатерина в статус бабушки перейдет»;

«Красивые, молодые, влюбленные, рады за вас, Лизонька», — комментируют кадры подписчики.

Дочь Екатерины Климовой впервые показала своего возлюбленного. Instagram* / khrsh.lv

Но нашлись и любители почитать молодым людям нравоучение. Видимо, посчитали, что выбор дочери для начала должна одобрить сама звездная мама.

«Мама в курсе?» — поинтересовался один из пользователей.

Елизавета Хорошилова — старшая дочь Екатерины Климовой. Родилась в самом первом браке звезды с Ильей Хорошиловым. С ним актриса познакомилась еще в школьные годы, ей было всего 15 лет, а в 2002-м молодые люди стали родителями, но через два года развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким фото Екатерина Климова напугала поклонников.

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