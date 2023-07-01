Как из фильма ужасов: Климова напугала общественность одним фото

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Аделина Ким
Аделина Ким 36 0

Екатерина Климова опубликовала фото, которое напугало поклонников

Как из фильма ужасов: Климова напугала общественность одним фото

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Грим актрисы не пришелся по вкусу подписчикам.

Поздним вечером российская актриса Екатерина Климова опубликовала фотографию, на которой ее не сразу узнали фанаты. Внешний вид артистки вызвал смешанные эмоции у публики. У нее черные круги на глазах, впалые щеки и торчащие кости. Многие обеспокоились, не больна ли красавица российского кинематографа. Снимок можно посмотреть в материале издания 7Дней.ru.

На самом же деле кадр был снят после спектакля, в котором участвует Климова, поэтому ее образ — это всего лишь грим. Актриса играет Маргариту в постановке «Мастер и Маргарита». Это последний раз в этом сезоне, когда она вышла на сцену в этом образе. Теперь стало понятно, что нежная и хрупкая по натуре артистка может профессионально перевоплощаться в роковую ведьму.

«Сегодня закрываем сезон в ДК Выборгский с любимым „Мастер и Маргарита“. До встречи осенью… Ваша Маргарита Николаевна», — подписала фотографию актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова в дерзком мини собрала на себе все взгляды гостей кинопремии.

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