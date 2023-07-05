ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Задержанный злоумышленник сознался в подготовке преступления, отчитаться о котором должен был перед СБУ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила совершение терактов на объекте энергосистемы и в военном комиссариате Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в квартире задержанного обнаружили компоненты и инструкции для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, большое количество материалов экстремистского содержания, а также переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.

Сам мужчина на допросе сознался в подготовке к совершению терактов на критически важных объектах Южно-Сахалинска, отчитаться о которых он, по его словам, должен был перед Службой безопасности Украины (СБУ).

Задержанный взят под стражу, в его отношении возбуждены уголовные дела по статьям за приготовление к теракту и государственную измену.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании сотрудниками ФСБ в Тюмени украинского агента, склонявшего российских военных переходить на сторону ВСУ.

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