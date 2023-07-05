Помним. Гордимся: ровно 80 лет назад началась Курская битва

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80 лет исполнилось со дня начала Курской битвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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В крупнейшем танковом сражении в истории участвовали около шести тысяч бронемашин.

Сегодня важная дата в военной истории нашей страны — 80 лет со дня начала Курской битвы. Это один из главных эпизодов Великой отечественной и крупнейшее танковое сражение в истории — участвовали около шести тысяч бронемашин.

Немцы готовили наступление, но их планы были раскрыты. Выдержав первый натиск, советские войска перешли в контратаку и перехватили стратегическую инициативу. Первым результатом стало освобождение Харькова, а после этого был проведен целый ряд успешных наступательных операций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в Литовской ССР.

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Помним. Гордимся: ровно 80 лет назад началась Курская битва

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