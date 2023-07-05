Приготовиться к худшему: эти три знака зодиака могут преследовать несчастья в июле

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 32 0

К кому из представителей зодиакального созвездия Вселенная окажется особенно строгой и не всегда справедливой?

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

Самый жаркий месяц лета, июль, станет настоящим испытанием для трех знаков зодиака. Чтобы держать удары судьбы, нужно запастись терпением. Только так можно будет завершить июль с минимальными потерями. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова.

По словам эксперта, возглавят топ-3 неудачников месяца — Рыбы. Вселенная спросит с них по всей строгости. И ладно бы заслуженно. Все, что ни сделает знак, ее не устроит. Дело окажется в оппозиции двух светил.

«Существенную часть июля Солнце находится в знаке Рака, что в целом гармонирует с водным знаком. И Рак, и Рыбы принадлежат к водной стихии, но текущее положение Сатурна, которое выходит на оппозицию с Марсом, сбивает с курса. Это период испытаний и проверки на прочность», — объясняет Шахова.

Потому воинственность и внутренние конфликты для Рыб в июле станут едва ли не повседневным состоянием. Выдержат только самые терпеливые и упрямые.

Вторую строчку анти-рейтинга не повезло занять в середине лета Весам. Здесь плохое настроение покажет ретроградная Венера, планета-управитель, плюс отягощает положение переход Южного кармического узла в знак Весов. Представителей зодиакального круга в этот период выбьют из колеи ностальгия по прошлому.

«На новое может не хватать и сил, и энтузиазма, почувствуется недостаток внешних стимулов. Поэтому в июле нужно набирать силы и экономить энергию», — советует астролог.

И третье место среди июльских нелюбимчиков Вселенной у Львов. Им счастье омрачит Черная Луна — даже на позитивные вещи представители огненного знака умудрятся смотреть в негативном ключе.

«Прохождение Черной Луны, Лилит, по сектору знака Льва омрачает видение, видение стратегическое. Общая ситуация, события воспринимаются несколько искаженно, субъективно», — отмечает Шахова.

Кроме того, добавляет она, не стоит забывать, что июль предшествует дню рождения Львов, и проживают они его чаще всего не так радостно, как обычно. Накатывают сверхобременительные чувства — к этому тоже следует подготовиться.

Вместе с тем подпортит картину ситуация со здоровьем — подкачает иммунитет. На этот случай астролог советует поддерживать организм витаминным комплексом, иначе болезнь окончательно собьет с ног и в без того нелегкий период.

Ранее 5-tv.ru называл ТОП-3 знака, которым придется держать себя в руках в Суперлуние.

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